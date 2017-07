Despues de varios meses, la obra de la pasarela de San Isidro de Gáldar ha finalizado, y el resultado de la obra que ha mantenido varios meses cerrada la carretera general, no tiene muy contentos a muchos vecinos. Así, nos dicen que la obra es una chapuza ya que una persona en silla de ruedad no puede circular por la pasarela, el problema de los desprendimientos no se ha solucionado, y hay más deficiencias. ¿Tanto gasto y tanto cierre de la carretera para esto? Se preguntan muchos vecinos, por lo que una vez más vemos como la acción política, en este caso cabildicia, no es efectiva ya que no soluciona ni atiende las demandas vecinales.