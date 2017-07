Están los vecinos de la calle Guaires en el casco galdense, hasta el gorro de la situación que cada fin de semana y festivos se vive en esa zona por la madrugada. Según nos dicen, a pesar de quejas, llamadas a la policía y presentación de escritos denunciando la situación no hay manera de que solucionen esta problemática. Para los vecinos afectados, al Ayuntamiento no le preocupa nada nadita, que sus calles se conviertan en lugares de botellón, donde el escándalo durante toda la noche, las peleas, la música a todo volumen, son las protagonistas en perjuicio de los vecinos. Inidcan que la calle Guaires se ha convertido en un foco de escandalera continuo, y esto se ha gravado notablemente a lo largo de estas fiestas, que deben ser motivo de diversión comedida, no de algarabías propias de bárbaros. Los vecinos recuerdan que en esa calle viven personas mayores, enfermas, que necesitan descansar, pero quien debe velar por el bienestar de las personas mayores, ni está ni se le espera.