Los populares isleños aseguran que la coalición nacionalista de toda la vida, no se tomó en serio las negociaciones para conformar un pacto de Gobierno regional. Dicen que todas las propuestas presentadas por el PP, fueron descartadas por la coalición sin querer llegar a acuerdo. El lamento popular va a más, ya que se quejan de que la actitud negociadora de la coalición, no fue la más adecuada, y claro, es para preguntarse para que aguntaron tanto si tan claro tenían que los nacionalistas no estaban por consensuar un pacto.