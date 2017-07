La crítica que circula en las redes sociales con respecto al concierto principal de las fiestas de Santiago galdense, es muy clara, y no es precisamente referente al protocolo político, sino más bien a las prebendas de los allegados. Y es que vallar una zona VIP, en una plaza pública, en un concierto público, que es la crítica que se hace, con acceso a gente que no sólo era de la Corporación municipal galdense, sino personas muy cercanas y allegadas, a los mandamases municipales, ha provocando bastate indignación, aunque algunos no lo quieran ver ni entender, y menos asumir responsabilidades por actuar en lo público como dueños de un cortijo privado.