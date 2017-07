Guste o no guste, se comparta o no se comparta, en todos los actos institucionales de todas las administraciones, se reservan asientos para los miembros institucionales invitados a los mismos, es el protocolo y con el se anda. Lo que no vale es que a un miembro de una institución pública se le afee que ejerza como invitado como tal, que es lo que ha hecho el edil de Cultura galdense, con miembros de la Corporación municipal en la oposición, para evadirse de un mal comportamiento mandamás, que tiene indignado a muchos vecinos. No es lo mismo invitar a los nuestros, que mantener el protocolo con los miembros de una Institución pública, y como no lo es, pues no aceptamos pulpo como animal de compañía.