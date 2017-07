A finales del año pasado, los socialistas canarios, salían del Gobierno regional, casi con el rabo entre piernas. Medio años después, el presi Clavijo cesa a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, y no ha sido por gusto sino porque no le quedaba más remedio. Y es que con el escándalo formado en torno al Festival de Música, en el que la ya exconsejera se vio pillada más de una vez, no quedaba otra que el cese obligatorio, y nos da que no será el último.