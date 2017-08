Dicen los mandamases galdenses que lo de criticar el gasto en fiestas en desvirtuar la realidad, ya que no gastan tanto como se dice. Sin embargo, tres veces les han pedido las facturas de los gastos festivos y hasta el momento, no las han dado, lo que resulta incomprensible ya que si uno está seguro de lo que hace en política, pues no tiene reparos en demostrarlo con los documentos en la mano.