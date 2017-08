La villa marinera celebra este viernes su Rama, y seguro que serán muchos los isleños que se acercarán a Agaete a disfrutar la fiesta. Ojalá que la disfruten pero siempre respetando la tradición porque la hay, y no es nada difícil respetarla. Por ejemplo, cuando se empieza el baile no se portan ramas, ya que se va a buscarla, y no cuesta nada respetar aspectos tan sencillos como éste. Así que a disfrutar pero con respeto.