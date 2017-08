No hace una semana que se ha procedido a la privatización del servicio de ayuda a domicilio en Gáldar, y ya están populando las primeras quejas de los usuarios del servicio. Según nos dicen algunos afectados, en vez de mejorar el servicio ha ido para atrás, ya que lo que antes se hacía con personal municipal, ahora no se hace con personal privado, por lo que contentos no están. Este mismo lunes, algunos usuarios fueron directos a las oficinas municipales a dejar constancia de su malestar, por lo que eso de privatizar no supone mejora del servicio, en vista de las quejas que ya se producen.