Aseguran los usuarios del servicio de ayuda a domicilio en Gáldar, que la privatización está siendo más para mal que para bien, por lo que no se entiende ese afán privatizador que de buenas a primeras les entró a los mandamases, eso sí, después de alguna sentencia judicial que no fue del agrado mandamás. El servicio estaba funcionando y ahora, desde los primeros días hay quejas, por lo que a peor la mejoría se puede decir, pero teniendo en cuenta que este servicio está destinado principalmente a personas mayores, queda claro que el bienestar de los mayores no es la prioridad mandamás, aunque se llenen la boca pregonando lo contrario.