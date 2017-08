“Yo creo que no es un fallo del sistema en sí, no es el sistema el que falla. Son personas individuales por muchas circunstancias que al final acaban cometiendo este tipo de crímenes, pero, insisto, lo que tenemos es que comprometernos colectivamente. No va a haber ninguna solución mágica, no va a haber ningún protocolo que lo impida porque en la intimidad de los hogares y de las familias esas cosas ocurren”. Estas son palabras textuales del presidente Clavijo en relación al último caso de violencia contra las mujeres en estas íslas. Con esta altura de miras y clara visión del problema, se entiende que pase lo que pasa.