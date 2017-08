El ex mano derecha del ex ministro Soria,, Enrique Hernández Bent , es el nuevo fichaje de Ciudadanos en esta ínsula. El ex salió trasquilado del PP, después de las elecciones a la secretaría regional. Está claro que en esto de la política, lo de la ideología es lo de menos, sobre todo para los propios políticos, que un día están en un partido y cuando no le conviene, se van a otro. Todo un ejemplo.