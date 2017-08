Nos comenta una lectora, que no entiende porque los ayuntamientos ponen carteles con normas y prohibiciones para uso de las playas, si luego no se encargan de vigilar para que esas normas se cumplan. Así, nos dice, que en muchas playas norteñas hay carteles que prohiben los animales, pero la realidad es que cada quien lleva al suyo, se pueda no se pueda. Para esta lectora, s no existiese prohibiciones entendería que se llevara a los animales a las playas, pero como están los carteles prohibiendo ese uso, no entiende esta práctica y encima que los ayuntamientos pasen del asunto.