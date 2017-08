Un menor marroquí de catorce años, fue atacado en Valencia al grito de moro de mierda. Fue atacado por su nacionalidad, y quien lo atacó no tiene razón alguna en este ataque. Fomentar y ptenciar el clima de odio no conduce a ninguna parte, y si criminales son los que matan a inocentes en nombre de una religión, también son criminales los que atacan a inocentes, llevados por su particular odio.