El presidente de Seguridad Integral Canaria, el conocido empresario, Miguel Ángel Ramírez, asegura sin cortarse un pelo, que va a ceder los contratos que tiene su empresa, a otras.Igual es que piensa a ser una subasta de esos contratos, sin tener en cuenta, que con los contratos públicos que tiene, no puede hacer lo que le venga en gana,y por supuesto, no puede cederlos a quien le convenga, ya que las leyes que rigen los contratos públicos son los que son, a no ser que se piense que se está por encima de la ley, y de que alguno permita ese pensamiento.