La empresa Seguridad Integral Canaria, encargada de vigilar servicios y edificios públicos y privados en varios lugares de España, abandonará sus tareas de vigilancia y los traspasará a otras compañías, Hay que recordar que está empresa ha sido objeto de múltiples denuncias por impago a sus trabajadores, y ahora los mismos se quedan en una situación laboral que puede ser un limbo.Dados los problemas surgidos, se puede pensar que estamos ante un me la quito de encima, y teniendo en cuenta que esta empresa ha estado cobrando dinero público, no estaría de más que las distintas administraciones que han pagado, pusieran un poco de atención sobre lo que va a pasar co la empresa, pero nos da que eso no va a pasar.