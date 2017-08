Seguimos en la playa galdense de Sardina, ya que también nos dicen que por lo menos, desde hace 20 días, la ducha central está inoperativa, y que en este tiempo, no se ha arreglado, posiblemente por nadie decirlo. Teniendo en cuenta que la playa ha recibido este año, por primera vez, la Bandera Azul, pues no estaría de más que a quien corresponda esté atento/a a este tipo de cuestiones para solucionarlas lo antes posible, ya que la Bandera Azul conlleva una serie de servicios, y si estos no funcionan se corre el peligro de perderla, y este no debe ser el caso, ya que Sardina se merece la Bandera azul con creces y por tanto que sus servicios sean los mejores.