Pues visto lo visto en el pleno culeto de este viernes, ya se entienden los motivos por los que el PP mantuvo prorrogados los presupuestos municipales durante ocho años, y esos motivos no son otros que su particular formar de contar, porque de esa forma era imposible que cuadransen las cuentas. Y es que empeñarse en decir hasta el cansancio, que los actuales gobernantes llevan tres años y no salir de ahí, solo demuestra que lo suyo no son los números, lo que en política es un grave problema, ya que por mucho que se empeñen la realidad es que del 2015 al 2017 van dos años y no tres. Recoméndamos al regidor municipal que para la próxima sesión plenaria lleve un ábaco, que es una herramienta muy útil en eso del aprendizaje de cuentas, para que así los opositores populares comprueben que quince y dos, son 17.