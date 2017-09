Cuando se utiliza el insulto fácil y gratuito, sin venir a cuento, lo único que se demuestra es la carencia de argumentos.Y dado que el edil no adscrito en Agaete, Carlos Álamo, utilizó el insulto en el pleno de este viernes, pues se puede pensar que argumentos no tiene. Fue lamentable su actitud en el pleno, ya que las posturas políticas no se defienden así,insultando al contrario, ya que el que queda mal no es el insultado sino quien insulta, y en este caso no es que quedara mal, es que quedó faltal.