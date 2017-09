Parece ser que los técnicos le han visto la boca al lobo y ahora no tienen muy claro eso de actuar en el Faneque. Que la cosa era muy difícil lo sabíamos todos los de la zona, menos los especialistas que planificaron y ahora no lo tienen muy claro. Que lo del Faneque es un problemón, es que lo es, pero algo tendrán que hacer, ya que si no lo hacen, el tramo nuevo, con desprendimientos en invierno, no servirá para mucho.