Según se dice, nuestro querido y pareciado Gobierno regional, tan dado a recompesar a los suyos, otorgará becas de hasta 1.750 euros para pagar la matrícula de un curso de experto universitario de alta dirección pública, a los altos cargos. Es decir que estarán bien becados con el dinero de todos los altos cargos políticos, y mientras tanto tenemos jóvenes que no pueden seguir en la Universidad porque no tienen dinero para pagarla. En vez de becar al futuro de esta tierra, seguimos dando prebendas a quien no las necesita.