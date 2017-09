Los concejales no adscritos marineros se han ido nada más y nada menos que a la Fiscalía a denunciar al alcalde por no dejarles presentar mociones en el pleno, y es de imaginar la cara que habrá puesto el fiscal ante tal denuncia. Y es que se empeñan los no adscritos en culpabilizar al alcalde, cuando son los servicios municipales, en base al reglamento, los que dictaminan que no pueden presentarlas.Además, es que las vías judiciales para este tipo de denuncias, son otras y no precisamente la fiscalía.