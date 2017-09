No se entiende la sesera de muchos ciudadanos que a pesar de que por activa y por pasiva, se les dice que no vayan a la cumbre grancanaria por el peligro que entraña el incedio, ellos van, cogen el coche y para arriba que tiran. En una situación tan grave vale más para algunos, sacarse la foto de rigor, con las llamas al fondo, que respetar y colaborar con el trabajo que se hace para que esto no vaya a más. Nos ponemos nosostros mismos en riesgo por falta de sesera.