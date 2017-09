Ya empiezan a llegar las primeras informaciones sobre el origen del incendio en la cumbre grancanaria, y ya se sabe que fue de origen humano y no se descarta que sea intencionado. El origen humano puede ser un colilla mal apagada, lo que sería un accidente lamentable, pero si se demuestra, una vez más que fue intecionado, está claro que tenemos más de un energúmeno, que no aprende de las duras lecciones de incendios anteriores. Y si fue intencionado, el que lo hizo no podrá obviar que su intencionalidad incendiaria se llevó una vida.