Lo primero que unos mandamases responsables deben hacer es lo de tener garantizado los suelos en los que quieren ejecutar obras y no lanzarse a pedir dinero para obras que después, por no tener los terrenos, no pueden ejecutar. Y en esto de la garantía de terennos, los mandamases galdenses se dan de bruces una y otra vez, caso del aparcamiento en el Antonio Padrón, que otra vez se aparcar, ya que lo primero que tenían que hacer, tener el visto bueno de Educación, no lo hicieron.