Que después de lo ocurrido este domingo en Cataluña, el presidente del Gobierno de la nación salga a la palestra y solo hable de firmeza y firmeza, negando lo obvio, que no es otra cosa que votar se votó, pone los pelos de punta porque tenemos un presidente que está desconectado de la realidad, y eso es un peligro. Ahora mismo no es firmeza lo que se necesita sino voluntad auténtica de diálogo que ahora mismo es mínima por ambas partes y están equivocadas las dos. Al pueblo no se le para con la policía y no se puede olvidar ni ningunear a los ciudadanos catalanes que no están a favor de la independencia. Va para unos y otros, por si les llega.