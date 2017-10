No lo decimos nosotros, lo dice el propio consejero insular de Sector Primario, Miguel Hidalgo, porque lo ha reconocido en rueda de prensa, y lo que dice y reconoce no es otra cosa que lo del registro de la propiedad compartida para facilitar la labor de la mujer rural, es un fracaso. Y es un fracaso no solo por las trabas burocráticas, sino principalmente, por la falta de información, y como uso y costumbre, el culpable no es el destinatario, sino quien vende una medida sin preocuparse de que sus destinatarios puedan acceder a la misma.