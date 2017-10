Chicha González está muy dolida, y con toda la razón del mundo, por el infumable panfleto anónimo que se le sacó y que es prueba de que algunos y algunas se escudan en la cobardía para decir lo que no son capaces de decir de frente. Chicha dijo en el pleno de este jueves que sabía de donde venía ese infumable planfeto, pero que no tenía pruebas y por eso no daba nombres, y le honra su prudencia. Ahora bien, lo que es un hecho demostrado con pruebas, el BOP, es que la exalcaldesa mariana que tanto se llena la boca criticando como otros entran en la administración pública, contrató a su hermana como cargo de confianza, y eso, para muchos, es también un enchufe en toda regla.