El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no cree que los reparos de la Intervención del Ayuntamiento de La Laguna a los contratos públicos que prorrogó siendo alcalde de la ciudad puedan dar lugar a ningún tipo de ilegalidad. Es más, cree que “el interventor puede reparar o no y puede tener o no razón, pero no es el que tiene que ser garante de la legalidad de los contratos”. Con un presidente alcalde que piensa de esta forma, solo se puede decir que así nos va y peor que nos irá.