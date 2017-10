No es malo hacer política, lo que es malo y muy grave en una sociedad democrática es que se utilice el cargo político con fines partidistas, lo que también puede se delito y ejemplos los hay en gran cantidad. Se demanda de los políticos que hagan política, lo que no se demanda es que utilicen la política para beneciarse ellos o beneficiar a allegados, y no se demanda bajo ningún caso, que se utilce la política para crear cortijos de votos con los que poder seguir en el ordeno y mando sin ningún tipo de respeto a la democracia.