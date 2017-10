De entrada los mandamases marineros anuncian una sesión plenaria para aprobar esa consulta popular, y en ese pleno quedarán todos retratados. Se sabe que los gobernantes como son los que lo proponen, votarán a favor, pero la pelota queda en el tejado de la oposición, con un PP que prometió y no cumplió y con dos concejales no adscritos que ahora forman parte de Coalición Canaria, partido que gobierna en el Gobierno regional y que es el principal impulsor de la ampliación del puerto. Así que ese pleno será para no perdérselo.