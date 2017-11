Tenemos un presidente regional que está totalmente ciego, ya que no ve la dura realidad en la que viven muchos canarios. Y es que el presi Clavijo se atrevió a negar en el parlamento que en estas islas exista probreza, cuestionando datos, y echando flores a la política que hace su partido. Un presidente con ceguera social es muy precupante, pero ya se sabe que no hay más ciego que el que no quiere ver.