La dirección regional socialista está remolona en eso de aplicar el acuerdo alcanzado entre la oposición con respecto a la radio televisión canaria, Parece ser que la dirección socialista no está por la labor de hacer daño a la ática coalición, y por eso andan de remolones, pero no les que da otra que retratarse en este asunto y el retrato puede dejar con al boca abierta a más de un militante socialista, ya que no sería extraño que en vez de ir con la oposición parlamentaria tendieran una mano a Clavijo.