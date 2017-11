El exconsejero cabildicio de Podemos, Juan Manuel Brito, denunció en su día su expulsión de la formación morada, y la justicia le ha dado la razón. El juez ha declarado nula su expulsión, por lo que Brito vuelve a ser militante de Podemos, algo que no ha gustado nada a la formación, desde la que se asegura que aunque sea militante por sentencia, no podrá optar a cargo en el partido. Está claro que aunque existan sentencias que quiten razones, hay quien no asume sus errores.