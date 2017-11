Y seguimos con los mandamases marineros, ya que tras el anuncio de estar dispuestos a celebrar una consulta ciudadana sobre la ampliación del puerto de Las Nieves, han seguido con el asunto convocnado comisión informativa plenaria para celebrar la sesión esta misma semana. Pero resulta que a esa comisión solo aparecieron los representantes gubernamentales y el del PP, ya que los dos ediles no adscritos no se dejaron ver por la susodicha comisión, y eso que hasta abanderaron en las redes sociales el no a la ampliación. Igual es que al estar metidos de lleno, con cargo y mando en el partido que impulsa la ampliación, pues la cosa ha cambiado y ya no interesa tanto ser abanderado del no.