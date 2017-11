La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha presentado este martes en el Parlamento los presupuestos de su departamento, que crecen en más de 100 millones hasta casi 1.646 millones, y donde ha tenido que hacer frente a los reproches de la oposición porque las cuentas no llegan al 4% del PIB y no atienden a la educación de cero a tres años. Essto es lo que hay ya que seguimos sin creer en la importancia de la Educación, y lo que es peor,permitimos que los políticos sigan invirtiendo en lo que les da la gana y no en lo que nos garantiza el futuro.