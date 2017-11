Otra vez vuelven las promesas sobre la carretera de La Aldea, y esta vez con respecto a la segunda fase que no se ha iniciado. Ya están las promesas de que en breve se contará con el proyecto modificado y que para el próximo año ccomenzarán las obras. Así que está claro que no escarmientan en eso de prometer, y no será porque no tengamos una multitud de promesas incumplidas de la carretera aldeana, de las que se debería de haber aprendido.