También en el pleno marinero hubo quien se puso poner medallas como máximos, principales y únicos defensores de la consulta popular, pero las hemerótecas no dejan duda, de que medallas, más bien pocas les corresponden en este asunto. Y es que precisamente, uno de los ediles no adscritos agaeteros, que ahora defiende a ultranza la consulta, fue el que dijo cuando estaba en el grupo de Gobierno, que la consulta no tocaba y esta negativa fue una declaración pública, titular de noticia además, por lo que no cuela tanto afán defensor actual.