Ciudadanos en la villa marinera asegura que el Consistorio va a ser sancionado por la presunta contratación irregular del servicio de seguiridad privada de las fiestas de La Rama. Los mandamases marineros por su parte aseguran no tener ni pajorera idea de esta posible sanción ya que al Consistorio no ha llegado notificación alguna. Como mínimo resulta extraño que se abra un expediente sancionador y no se informe al afectado del mismo, por lo que habrá que ver como termina este asunto.