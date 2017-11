Este domingo tuvimos otro susto de incendio, esta vez en Cazadores, y aunque ya esté controlado, según dicen los técnicos, el susto no hay quien lo quite. El origen del fuego estuvo en una quema agrícola, por lo que queda claro una vez más, que hay cosas con las que no se puede jugar y de las que se tiene que estar muy pendientes, ya que al mínimo despiste, la catástrofe puede ser tremenda.