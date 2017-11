El regidor galdense lleva diez años en el cargo, por lo que novato no es, y por eso extraña mucho ese abrazo que le dio a la consejera de Educación en plan ya tenemos nuevo instituto cuando la realidad es que la obra no ha empezado, y según la experiencia, hasta que no empiece no se tiran los voladores, Pero el regidor actuó como un novato, creyendo las mismas promesas de siempre desde que está en el cargo y que han sido unas cuantas y todas sin cumplirse. Que a estas alturas abrace a la consejera por el mismo anuncio de siempre es que tiene que estar muy desesperado por dar una gran noticia que no es tan grande si se tiene en cuenta que todos han dicho lo mismo desde hace 20 años, y el nuevo instituto sigue sin construirse.