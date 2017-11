La consejera de Educación regional, Soledad Monzón, estuvo este lunes por Gáldar, y hay que reconocer que hacía mucho tiempo que un consejero o consejera de Educación no visitaba el Guanartemato, a pesar de que es uno de los municipios norteños con temas educativos pendientes y muy pendientes. La Consejera vino y ya era hora de que viniera, y además anunció que para el próximo año estará la licitación de la obra del nuevo IES Saulo Torón, y como no es la primera vez que se dice que se va a licitar la obra y luego no se licita, pues ojalá que esta vez cumplan con lo dicho.