La Escuela Municipal de Música de Teror “Candidito” convoca para el próximo domingo 28 de enero a un casting para participar en el musical de final de curso, inspirado en el musical de Queen "We will Rock You", donde toda la música a interpretar será de este conocido grupo. La selección de los/as participantes tendrá lugar en la sede de la Escuela, a las 16:30 horas, previa inscripción hasta el 27 de enero en la secretaría de la EMM de 16:00 a 20:00 horas.

Por otra parte, el Aula de Danza de la EMM de Teror participa este miércoles 25 de enero, a las 18:30 horas en el III Encuentro de Escuelas de Danza que se celebra en el Auditorio de Agüimes, donde participan conjuntamente con las aulas de Danza de la Escuela de Agüimes y la Escuela de Danza Miriam Juan.

El musical de final de curso de la EMM de Teror ‘Candidito’ titulado ‘Too much love’ cuenta la historia de un lugar donde no existe el arte, ni la creación, ni la música en directo, los instrumentos están prohibidos, coreografiar está perseguido. Esta moda era alimentada por la falta de criterio de los habitantes del lugar. El monopolio estaba en manos de la compañía Súper FA, que es la que decide y planea las modas con su Súper teléfono última generación.

Pero como en todas las historias de amor, al menos las más bellas, hay un "loco", el que tiene pensamientos que no comprende, melodías raras que no coinciden con las modas, se trata de Flash Ah Ah. También hay una chica, Montserrat que dice que es de Barcelona y no encaja en este lugar lleno de envidias y personas superficiales. Estos "bohemios" son perseguidos por la compañía Súper FA, son considerados un peligro para el desarrollo de este lugar.