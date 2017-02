El Centro Ocupacional de Teror presenta 4 cortometrajes realizados en años anteriores, a la II Edición del Festival CADI (Festival de Cortometrajes Amateur, organizado por y para personas con discapacidad intelectual), que podrán optar al Premio del Público a través de la página de facebook del festival. Los cortos que participan son: "La Semilla" (2010); "Esperanza" (2011) que además cuenta con la nominación de Soledad Santana Marero a mejor actriz; "No mires atrás" (2013) y "La Carta"

Los cortometrajes estarán publicados en la página de facebook del festival: facebook.com/festivalcadi, desde el día 1 de febrero hasta el 16 de febrero a las 12:00h. y el ganador será el que más "me gusta" tenga. Para que quede reflejado el voto y éste sea válido, hay que darle "me gusta" al cortometraje que quieran votar en la página oficial de facebook del Festival CADI y no desde un enlace compartido.