Ni el frío ni la amenaza de lluvia pudo con el carnaval de la inclusión. Así, la Plaza de Santiago de Gáldar acogió este miércoles, la celebración de la XVII Gala del Carnaval para Personas con Discapacidad.

En la gala, presentada por Roberto Herrera, y en la que se contó con las actuaciones de los drags Vulcano y Vandelbil y la Güira Latina, se puso de manifiesto un año más, el magnífico trabajo que se realiza en los distintos centros ocupacionales de Gran Canaria.

El escenario africano del carnaval galdense, se llenó de colorido y música, con las puestas en escena de los centros que compitieron en las distintas modalidades.

El público se lo pasó en grande, disfrutando del buen trabajo que se hacía sobre el escenario, emocionándose con la ilusión de unos carnavaleros, que demostraron que son capaces de sacar un gran espectáculo adelante.

Y es que fue un gran espectáculo el que se vivió este miércoles en Gáldar, con unos disfraces vistosos e imaginativos, una esmerada puesta en escena, y unas coreografías que deslumbraron.

El jurado lo tuvo muy difícil para seleccionar a los centros que participarán en la Gala que se celebrará el próximo jueves, dos de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria, ya que todos merecen estar en esa gala.

Finalmente, el Jurado decidió que pasan a la citada Gala, en la modalidad de individual el CADF de Arucas, el CAMP El Tablero, el CO Teror, Aprosu y el CO Gáldar.

En la modalidad de parejas, fueron seleccionados el CO Valleseco, Aprosu, el CO Santa María de Guía y el CO Gáldar.

En la modalidad de grupos participarán en la gala capitalina el CADF Arucas, el CO Mogán, el CO Moya, el CO Valleseco y el CO Gáldar.

Hay que destacar el fantástico trabajo que realizan el numeroso grupo de voluntarios, dejándose la piel para que todo salga bien, y sobre todo, que los carnavaleros que protagonizan esta fiesta, disfruten de lo lindo.

Y por supuesto hay que destacar la alegría contagiosa y muchas veces tierna, de los usuarios de los centros ocupacionales, que cada año nos dejan el mensaje de que somos distintos pero iguales.