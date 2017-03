Desde la Asociación de personas Sordas de Gran Canaria (APSGC), queremos hacer pública una situación que se viene repitiendo cada mes de febrero desde hace ya varios años.

Nuestro principal objetivo, como entidad representante de la comunidad sorda en la isla de Gran Canaria, es la eliminación de las barreras de comunicación y luchar para que todos los actos sean accesibles e inclusivos a las personas sordas. Cuestión que no ocurre en los actos de Carnaval. Llevamos durante mucho tiempo manteniendo reuniones con el Ayuntamiento de LPGC, para comentarles nuestras propuestas; nos reciben, nos escuchan, pero a la hora de llevar a la práctica la prestación del servicio lo único que recibimos son impedimentos.

Antes de comenzar los Carnavales nos reunimos con el gerente del Ayuntamiento de LPGC, responsable del Carnaval, para hacerles llegar nuestras propuestas de mejora y la inclusión del intérprete de LSE tanto en el escenario como en la emisión televisiva. Con el objetivo de que las personas sordas que quieran acudir al parque Santa Catalina, o ver la retransmisión desde sus casas, lo hagan en igualdad de condiciones que el resto.

No es hasta el día del pregón, cuando nos confirman que quieren contar con el recurso del intérprete para los actos del Carnaval, desde ese momento nuestra entidad informa a la comunidad sorda qué actos serán accesibles. Durante las fases y final del concurso de murgas no nos ponen ningún problema; salvo que las personas sordas que acuden al parque Santa Catalina no pueden hacer uso de ese recurso ya que los biombos que utilizarán las murgas para hacer el cambio de vestuario, los colocan delante de donde se encuentran ubicados los intérpretes de LSE (ILSE). Han tenido en cuenta que el público no vea los cambios de vestuario, pero mientras las murgas actúan los ILSES no son visibles para las personas sordas que acuden al parque Santa Catalina.

Los hechos más graves suceden en la Gala de la Reina y en la Gala Drag Queen, ya que la respuesta que obtenemos del Ayuntamiento de LPGC y de la empresa Clapso Producciones, a través del Sr. Israel Reyes que es el responsable de la dirección artística, es que no se puede incluir al ILSE en sus galas al no cumplir con unos requisitos estéticos. Nuestro malestar surge cuando nos comentan que nuestro único recurso, nuestra única vía para poder acceder a los espectáculos, no es admitido ni en el escenario ni en la pantalla de televisión, sin más motivo que por cuestiones estéticas.

Nadie se plantea si un recurso accesible es o no es estético, simplemente es necesario para tener acceso a la información y un derecho de las personas sordas. Desde el año pasado se incluye la figura del ILSE en la Gala de la Reina junto al presentador de las candidatas. Esta profesional sólo interpreta las presentaciones de las candidatas y su fantasía, diseñador y patrocinador, información que simultáneamente sale en pantalla ya rotulada. No estamos en contra de que esta información sea interpretada, sino que sea la ÚNICA que se interpreta. No consideramos que se deba seleccionar la información que se transmite a las personas sordas, sino que se debe contar con la figura del ILSE durante TODA la gala completa. En la gala DragQueen la situación es todavía peor ya que ni siquiera se interpreta la presentación de candidatos. Las ILSES que acuden a estas galas se ven que no pueden llevar a cabo el trabajo para el que han sido contratadas, ya que cuando llegan al parque el personal que se encuentra allí trabajando y en voz del Sr. Israel Reyes, no les permite subir al escenario para desempeñar su trabajo, ya que han contratado a otra profesional para que interprete, pero únicamente la presentación de las candidatas. Les dice que se tienen que bajar del escenario y que sólo podrán subir para interpretar la murga ganadora, el monólogo y la deliberación del jurado.

No se tenía constancia de que se iba a contar con la presencia de los ILSES en las galas, ya que el responsable el Sr. Israel Reyes, no informó al resto del equipo, para que tuvieran preparado todo lo necesario para llevar a cabo la interpretación (iluminación, espacio, retransmisión...).

También tener en cuenta que como novedad este año se hizo la Cabaldrag que sólo contó con la figura del ILSE para el acompañamiento de tres de los participantes que son personas sordas, pero el acto en sí no fue interpretado para el público en general. Público que contaba con un gran número de personas sordas que no pudieron participar del mismo.

Los responsables del Carnaval de Las Palmas de GC deben tener en cuenta al organizar sus actos que si en los mismos puede participar cualquier persona, tienen que cubrir las necesidades especiales de cada colectivo, entre ellos las personas sordas.

Cuestión tan sencilla en este caso como facilitarles a los participantes sordos un ILSE que los acompañe en todo momento mientras dura el acto y en la organización del mismo (reuniones, ensayos, etc.).

Por último recalcar que por una mala organización entre el Ayuntamiento de LPGC y Clapso Producciones, es la comunidad sorda y los profesionales de la interpretación los que tenemos que asumir la responsabilidad de este tipo de errores. No nos permiten realizar el trabajo que ha contratado previamente el Ayuntamiento de LPGC, ya que se destina un dinero para ello y se desaprovecha tanto el dinero invertido como los recursos humanos, perjudicando en última instancia a la comunidad sorda.