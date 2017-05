La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás convoca, dentro del Programa de Actos previstos para conmemorar el Día de Canarias en el municipio, un Maratón Fotográfico que tendrá lugar el sábado 27 de mayo. Los participantes tendrán que presentar cuatro fotografías, una por cada temática prevista en las bases, y que se les irá comunicando durante la celebración de la prueba.

El Maratón comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 17:00 del mismo sábado. Cada hora y media, la Organización comunicará a los participantes una de las temáticas.

Se establecen un total de tres premios. Un primero dotado de 300 euros, 150 el segundo y 100 euros el tercero.

Los ganadores podrán recoger el diploma del premio en el Ayuntamiento de La Aldea, en el día indicado de entrega de premios, que tendrá lugar durante la inauguración de la exposición de las fotografías participantes y ganadoras.

Para la elección de las fotografías ganadoras se valorarán, entre otras características, la calidad, creatividad, originalidad, la relación con la temática propuesta y la ejecución artística.

INSCRIPCIÓN

La inscripción, totalmente gratuita, se cerrará a las 12:00 horas del viernes 26 de mayo. Las personas interesadas en participar, deberán contactar con el Ayuntamiento en el teléfono 928885133, o enviar un e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , indicando: nombre completo, DNI, edad (en caso de ser menor, consentimiento paterno o del tutor), teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

Los menores de edad que podrán participar deberán ser mayores de 12 años , mostrar su DNI y venir acompañados, al menos, por uno de sus progenitores/ tutores, quien deberá firmar su consentimiento en la participación de la Maratón Fotográfica antes de la realización de la actividad, así como acompañarle durante toda la actividad. Dicho consentimiento puede firmarse en el Ayuntamiento en horario de mañana.

Las inscripciones se harán por orden de recepción. La organización no se hace responsable de las inscripciones que no se reciban por alguna incidencia del servidor de correo, tanto del emisor como del receptor.

DESARROLLO

Los participantes deberán acreditarse para la prueba en el Centro Municipal de Cultura (C/ Real, 30) el día de la maratón en horario de 09:30 a 09:45 horas. A las 10:00 se realizará una fotografía conjunta de todos los participantes, que marcará el inicio de la prueba.

Las cámaras de fotos deberán tener sus tarjetas gráficas vacías en el momento de la acreditación, a excepción de fotos tomadas del amanecer que correspondan al mismo día de la prueba. Se comprobará la fecha de realización, aceptando solo aquellas fotos tomadas (a partir de las 00.00h. A.M) del mismo día del maratón.

Las fotografías deberán realizarse en JPEG a la máxima resolución que la cámara permita. Al inicio de la prueba se dará la información del primer tema a fotografiar. Para la realización fotográfica de cada tema se dispondrá de una hora y media.

La entrega de las fotografías se hará en la mesa de información en el Centro Municipal de Cultura, donde los participantes deberán aportar la imagen seleccionada de cada tema, en el tiempo estipulado y antes de recoger la información de la siguiente temática, y así sucesivamente. Cada participante podrá concursar con un máximo de cuatro fotografías, una por cada materia propuesta por la Organización.

No se admitirán fotografías que perjudiquen la imagen turística del destino, tengan contenido pornográfico, degradante, violento, vejatorio o que, en general, sea contrario a la moral pública; perjudiquen los derechos patrimoniales de terceros; no se hayan realizado durante el período del concurso. No estará permitido ningún cambio en la imagen digital original; sólo se aceptarán fotografías de un solo cuadro (single frame), los fotomontajes y las exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso y las imágenes digitales no deberán llevar ningún tipo de identificación del concursante.

El fotógrafo será el responsable último del contenido de las imágenes y de las posibles reclamaciones de terceros por su publicación.

Los participantes, ganadores o no, de la Maratón Fotográfica 2017, consienten expresamente que las fotografías remitidas a esta prueba puedan ser utilizadas por el Ayuntamiento a efectos de promoción turística, sin que ello suponga el pago de contraprestación alguna a los autores. Éstas podrán ser difundidas y reproducidas en cualquier soporte, ámbito geográfico, informativo y publicitario del destino ‘La Aldea’. En las imágenes siempre constará el nombre y apellidos del autor.

La Organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes en la persona de los concursantes y /o acompañantes, propios o a terceros, ni en los equipos o material que se utilicen en el desarrollo de la Maratón Fotográfica.

La inscripción y participación en la Maratón Fotográfica implica la aceptación expresa y sin reservas ni condiciones de todas y cada una de las presentes bases, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.