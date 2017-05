Desde que el pasado enero iniciasen su andadura en el aldeano barrio de Tasarte, los PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA ALDEA, se han convertido, de forma tan inesperada como deseada, en el centro de los comentarios de vecinos y restauradores, que, no sólo a nivel local, sino extramuros del municipio, han quedado sorprendidos con la habilidad, destreza y profesionalidad adquirida por un alumnado/trabajador que, en escasos meses, ha conseguido llamar poderosamente la atención de diversos empresarios del sector, interesándose tanto por el desarrollo y evolución del proceso formativo en el que estos futuros profesionales se encuentran inmersos, como por los plazos y posibles alternativas al respecto de su incorporación efectiva a un mercado que, a la fecha, experimenta una efervescencia sin precedentes.

Tanto es así que, siempre dentro de los límites fijados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo, que financian los proyectos en cuestión, y en estrechísima colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, promotor de aquellos, la agenda de los PFAE se ha llenado de numerosos y cada vez más exigentes eventos y servicios, brillantemente resueltos por los/as alumnos/as-trabajadores/as de los antedichos programas, dibujando un futuro, inmediato, tan ocupado como ilusionante.

Y, para muestra, un botón. El pasado fin de semana, en que, en La Aldea de San Nicolás, se daban cita multitud de personalidades, autoridades, visitantes y curiosos, para la celebración de dos eventos de singular relevancia, envergadura y repercusión, los PFAE RESTAURACIÓN BÁSICA y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA ALDEA, afrontaban sendos servicios de enorme nivel, mostrándose, en todo momento, a la altura de las circunstancias, y exhibiendo una excelencia y profesionalidad impropia de profesionales aún en formación.

Así, mientras en la mañana del sábado el alumnado/trabajador agasajaba a los más de 1.500 asistentes a la “I FERIA DEL TOMATE”, con la distribución de productos de la tierra y la degustación de las más de 4.500 tapas elaboradas por el Ciclo de Dirección de Cocina del I.E.S. Felo Monzón Grau Bassas de Las Palmas de Gran Canaria, por la noche asumía el servicio de la cena de gala celebrada en el Restaurante La Granja, y organizada en el seno del “XIII BAKU DE PEÑAS BARCELONISTAS CANARIAS”, -entre cuyos comensales se encontraban D. Roberto Rodríguez (Presidente de la Peña Barça Aldea), José Yamal Hawach (Presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de Canarias), Dña. María Teixidor (Directiva del F. C. Barcelona), D. Julio Alberto Moreno (exjugador del F.C. Barcelona), D. David Hernández (Concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Aldea), D. Tomás Pérez (Alcalde de La Aldea), D. Ángel López (Asesor de Turismo del Cabildo de Gran Canaria), o D. Luis Suárez (Director General del Gabinete de Vicepresidencia del Gobierno de Canarias)-, mereciendo el reconocimiento y elogio unánime de los asistentes.

“Era una oportunidad única, que no podíamos dejar pasar. Sabemos de lo que es capaz el alumnado/trabajador que estamos formando, y tenemos que hacer partícipe de tal extremo a la sociedad civil y empresarial, que debe tomar consciencia de las posibilidades y potencialidades que nuestros/as profesionales pueden poner al servicio y en el mejor interés y beneficio de los proyectos que opten por incorporarlos a su estructura.” Declaraban las Directivas de los PFAE. “Tanto la Feria del Tomate, como el Baku, suponían verdaderas piedras de toque para nuestros/as alumnos/as, que, no por ello, se vieron amedrentados en ningún momento, atendiendo a la perfección, y ofreciendo una grata experiencia, a un auditorio que, por nutrido y representativo, así lo requería. La valoración ha de ser positiva, y, además, así nos lo han trasladado los propios destinatarios de los servicios. Estamos muy orgullosos de la labor realizada por los verdaderos y únicos protagonistas de nuestros proyectos, los/as alumnos/as-trabajadores/as, cuyas ansias por responder a la buena acogida e interés de los empresarios, solamente es comparable con sus esfuerzos por formarse convenientemente y crecer profesionalmente, si bien, estamos en un proceso formativo que tiene su propio ritmo y plazos, y que no conviene acelerar. No queremos llegar antes, sino a tiempo”, concluían.