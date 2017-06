La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teror abre del 1 al 9 de junio el periodo de preinscripción para los campamentos infantiles de verano en la Finca de Osorio, que se realizan desde hace ya varios años para niños de 5 a 12 años de edad en el mes de julio. Las plazas son limitadas a 80 pequeños/as, en dos grupos de edades. La solicitud debe formalizarse a través del Registro municipal rellenando la Instancia General.

El campamento de Osorio 2017 para los niños de 5 a 8 años de edad será del 3 al 7 de julio; mientras que del 10 al 14 de julio será para los jóvenes de 9 a 12 años. En ambos casos, el coste por niño/a es de 80€ (para residentes en el municipio) y 120 € (no residentes), incluyéndose todos los gastos de alojamiento, comidas, actividades y excursiones.

La concejala de Juventud, Tewise Ortega, explica que los campamentos de Osorio “son una experiencia inolvidable para los pequeños, tanto por su carácter lúdico como por todo lo que implica salir de casa y convivir con nuevas personas en un periodo de vacaciones, libre de los deberes diarios, y en un entorno natural privilegiado como es la Finca de Osorio. Los campamentos se integran en el programa de actividades que el Ayuntamiento de Teror prepara en vacaciones para los más pequeños del municipio, que se desarrollará en los meses de julio y agosto, junto al campus vacacional ‘Ludoverano 2017’, que se pone en marcha del 26 de junio al 1 de septiembre en la Zona Deportiva de Teror.

En los criterios de admisión de las solicitudes tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en el municipio de Teror. En segundo lugar no haber acudido a los campamentos organizados en años anteriores. Si no se llenan las plazas, los niños y niñas empadronados en el municipio de Teror que hayan acudido en años anteriores podrán repetir. Y por último los pequeños no empadronados en Teror, siempre y cuando queden plazas disponibles.