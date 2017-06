El Ayuntamiento de Arucas, a través del Alcalde Juan Jesús Facundo, y el Club de Leones de Arucas, presidieron ayer el acto de entrega del perro-guía especial a Armando Arencibia, ciudadano del municipio con discapacidad visual, quien tras un año y medio de espera y gestiones, contará a partir de ahora de la compañía de este can al que ha bautizado como Laura.

A través de la labor del Club de Leones y de la ONCE, se ha podido llevar esta donación, que en el caso de Armando llevó aparejado un viaje previo a Rochester (Michigan, Estados Unidos) para iniciar el proceso de adaptación con el animal en el prestigioso centro de adiestramiento Leader Dogs for the Blind, por medio de la Fundación Lions Club International –entidad que costea la donación-.

El acto se desarrolló en el Salón multidisciplinar de la Oficina de Turismo con la presencia de la presidenta del Club de Leones de Arucas, Lidia Falcón, del Gobernador del Distrito, Marcial Sánchez Franco, la secretaria de la asociación Felisa Pérez y el tesorero Óscar Navarro, donde se dieron lo pormenores de una entrega que conlleva una serie de trámites y parámetros imprescindibles, cuyo coste total ronda los 35.000 euros.

Arencibia agradeció tanto al Club de Leones como a la ONCE, Cruz Roja -que dio cobertura logística en el viaje- y al Ayuntamiento el apoyo en este proceso, que conllevó también tres semanas de adaptación entre él y el propio can en Estados Unidos.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento. Cuando una persona ciega como yo decide solicitar la ayuda de un perro, hice la petición a través de la ONCE. Ese proceso conlleva chequeos médicos, una serie de informes, entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales, visitas a la vivienda para ver las condiciones de tu hogar, etc. Esos informes se mandan en Madrid y luego te notifican si eres apto o no, para después pasar a una lista de espera”.

En su caso, y tras un año de espera, “me llamaron para ver si quería viajar a Rochester. Y a partir de ahí volví a hacer nuevos exámenes y pruebas; en este caso hasta un vídeo para ver cómo caminaba en la calle. Uno de los perros que tenían en adiestramiento vieron que se ajustaba al perfil, y ya en abril viajé para allá. Esa era una de las opciones, ya que si hubiera hecho todas las gestiones por Madrid, el proceso podría tardar tres años”, explicó.

En este sentido, Felisa Pérez destacó que la Federación de los Clubes de Leones de España “tiene un acuerdo con la Fundación Once que firma cada cinco años. Por cada perro-guía, la ONCE aporta 7.000 euros más el pasaje del invidente a Estados Unidos, cubriendo el resto la Fundación Internacional de los Clubes de Leones. Por su parte, Cruz Roja pone a disposición un intérprete para acompañar a los invidentes a EE.UU. con cada expedición, llevándose a cabo un total de tres al año”.

Cabe destacar que, desde hace 45 años, se han entregado más de un millar de perros a los ciegos españoles por mediación de los Clubes de Leones, sufragándose los gastos de viaje a Rochester de cerca de 30 invidentes anualmente.

Por su parte, el regidor municipal resaltó el trabajo que desde distintas áreas municipales se está llevando a cabo para mejorar la accesibilidad tanto del casco histórico como de los barrios de Arucas: “Ahora con los fondos europeos que recibiremos a través del proyecto EDUSI, tenemos previsto dinamizar la movilidad sostenible en nuestro municipio, así como eliminar numerosas barreras arquitectónicas que dificultan, también por motivos de la accidentada orografía existente, el tránsito y la labor diaria de personas como Armando”.